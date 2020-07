KLM voegt weer bestemmingen toe aan schema

Luchtvaartmaatschappij KLM voegt in de komende maanden weer bestemmingen toe. Tot en met oktober gaat het aantal Europese bestemmingen met 19 omhoog tot 92. Het aantal intercontinentale bestemmingen wordt van 51 deze maand opgevoerd naar 59 in augustus en 61 in september. Het aantal bestemmingen dat KLM dan biedt, is vrijwel gelijk aan het aanbod voor de corona-uitbraak.

Het aantal vluchten blijft echter ver achter bij vorig jaar. Het aantal geplande vluchten binnen Europa ligt tussen de helft en een derde lager dan vorig jaar. Intercontinentaal gaat het om zo’n 40 procent minder vluchten. Daarbij moet nog wel aangetekend worden dat KLM momenteel op ongeveer een derde van de vluchten naar bestemmingen buiten Europa alleen vracht vervoert, dus dat voor passagiers de capaciteit nog lager is.

KLM geeft aan in eerste instantie zoveel mogelijk keus te willen bieden aan reizigers. De volgende stap is de frequentie van vluchten naar populaire bestemmingen opvoeren of grotere vliegtuigen inzetten.