KLM-vloot krimpt ten gunste van Air France

KLM moet eerder dan gepland een Boeing 747 uit de vloot halen zodat de verhoudingen tussen de vloten van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij en zusterbedrijf Air France weer in orde zijn. Dat bevestigt pilotenvakbond VNV naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. De vakbond is niet te spreken over de ingreep.

De aanpassing is het gevolg van afspraken tussen Air France en de Franse vakbonden eerder dit jaar. Air France krijgt er volgens die afspraken 2,5 vliegtuig bij voor ieder nieuw KLM-toestel, de zogeheten ‘productiebalans’. Voorzitter Willem Schmid van de VNV noemt de huidige ingreep „relatief klein” maar is bang dat er verdere aanpassingen komen. „Een Frans probleem moet in de basis in Frankrijk worden opgelost.”

Volgens Schmid zijn er bij eerdere eenzijdige afspraken tussen Air France en de bonden door het bestuur van Air France-KLM toezeggingen gedaan dat KLM er geen last van mag krijgen. „Die afspraak is nog niet herbevestigd.” Wat de VNV aan verdere stappen onderneemt, weet Schmid nog niet. „Het beste is om met vier partijen een oplossing af te spreken.”