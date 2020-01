KLM vliegt weer boven Iran en Irak

KLM vliegt weer over Iran en Irak. De luchtvaartmaatschappij doet dit na een uitgebreide risicoanalyse. Voor deze analyse wordt mede gebruikgemaakt van informatie die wordt gedeeld binnen de Nederlandse expertgroep met daarin luchtvaartmaatschappijen, inlichtingendiensten en betrokken ministeries.

KLM voerde een tijd lang geen vluchten meer uit in het luchtruim van Iran en Irak, nadat een toestel van Ukraine International Airlines (UIA) uit de lucht was geschoten. Dat gebeurde in de nacht van 7 op 8 januari. Daarbij kwamen 176 mensen om het leven.

Volgens KLM hebben ook de Britse en Duitse overheid een zogeheten NOTAM uitgevaardigd, waarin staat dat de commerciële luchtvaart weer veilig over Iran en Irak kan vliegen. De Europese veiligheidsautoriteit EASA meldde al op 16 januari dat vliegen boven Iran boven de 25.000 voet veilig is.