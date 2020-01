KLM vliegt voorlopig niet meer boven Iran en Irak

Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt tot nader order niet meer over Iran en Irak. De maatregel geldt zeker tot 12 februari. Cabinevakbond VNC had er bij KLM op aangedrongen om niet meer over het gebied te vliegen. KLM meldt dat geen sprake is van een veiligheidskwestie.

KLM stelt onder meer dat de Amerikaanse en Franse autoriteiten het luchtruim in de regio nog niet hebben vrijgegeven voor hun burgers. Vanwege de samenwerking met Air France en Delta Air Lines ziet KLM zich genoodzaakt de regio weer te mijden.

KLM voerde een tijd lang geen vluchten meer uit in het luchtruim van Iran en Irak, nadat een toestel van Ukraine International Airlines (UIA) uit de lucht was geschoten. Dat gebeurde in de nacht van 7 op 8 januari. Daarbij kwamen 176 mensen om het leven. Na een uitgebreide risicoanalyse, werd vorige week besloten weer over Iran en Irak te vliegen.

Volgens VNC leefde de kwestie enorm onder de bemanning. De bond bracht dit tijdens cabineoverleg ter sprake. Dit betekent nu dat verscheidene vliegtuigen naar Zuidoost-Aziƫ en het Midden-Oosten weer alternatieve routes vliegen. Dat zorgt gemiddeld voor twaalf minuten extra reistijd.