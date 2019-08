KLM vliegt volgens schema naar Hongkong

Reizigers die op het punt staan dinsdag met KLM vanaf Schiphol naar Hongkong te vliegen, kunnen er vooralsnog vanuit gaan dat hun vlucht volgens schema doorgaat. Volgens een woordvoerder van de maatschappij zal het vliegtuig om 17.00 uur vertrekken. Eerder op dinsdag werd een vlucht van Cathay Pacific naar de Aziatische stad wel geannuleerd.

Door onlusten kan er niet worden ingecheckt op de luchthaven van Hongkong. Betogers blokkeren onder meer de doorgang naar de vertrekhal van het vliegveld. Meerdere vluchten zijn geannuleerd. Sommige aankomende vluchten kunnen nog landen. Eerder vertrok ook al een KLM-vlucht van Hongkong naar Schiphol.

KLM staat in nauw contact met de luchtverkeersleiding in Hongkong. Mocht de situatie veranderen dan zal KLM dit zo snel mogelijk doorgeven. Op het moment dat de situatie in de stad tijdens de vlucht wijzigt, zal KLM naar verwachting uitwijken naar een andere luchthaven. De maatschappij stelt dat het daar pas mededelingen over naar buiten brengt op het moment als er sprake van is.