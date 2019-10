KLM viert honderdjarig bestaan

KLM viert zijn honderdste verjaardag. De luchtvaartmaatschappij werd op 7 oktober 1919 opgericht als Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën. Een consortium van investeerders steekt geld in de maatschappij die al voor de officiële oprichting het predicaat Koninklijk kreeg.

In mei van het volgende jaar werd de eerste vlucht uitgevoerd tussen Amsterdam en Londen. Nog altijd is dit volgens de huidige topman Pieter Elbers de belangrijkste verbinding in het netwerk van het bedrijf. Ontwikkelingen als cabinepersoneel (1935) en economy class (1958) deden in de jaren daarna zijn intrede en na de Tweede Wereldoorlog groeide het netwerk van KLM toe naar wereldwijde dekking.

Met het samengaan met Air France gaat in 2003 een nieuw tijdperk in. Binnen dat verstandshuwelijk houdt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij, die inmiddels winstgevender is dan de Franse partner, de nodige autonomie. Er bestaat echter altijd de angst dat de Fransen een verdere samenvoeging willen om zo meer kosten te besparen.