KLM vertrekt uit Amstelveen

Het hoofdkantoor van KLM verhuist in 2024 van Amstelveen naar Schiphol-Oost. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij bekendgemaakt. Ook de huidige kantoren op Schiphol-Rijk en Schiphol-Oost worden dan verplaatst naar de nieuw te bouwen campus van ongeveer 35.000 vierkante meter.

KLM moest een beslissing nemen over het hoofdkantoor omdat het huidige kantoorpand in Amstelveen aan groot onderhoud toe is. Die kostbare renovatie lag volgens het bedrijf niet voor de hand. KLM stelt dat door alle kantoren samen te voegen op een nieuwe campus efficiënter en effectiever kan worden samengewerkt.

De plannen voor de nieuwe campus met werktitel Blue Base moeten nog worden uitgewerkt.