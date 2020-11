KLM verliest rechtszaak over commissie Surinaamse reisbureaus

KLM moet in Suriname ondanks de crisis in de luchtvaartsector 6 procent commissie blijven betalen op de verkoop van KLM-vliegtickets door reisbureau Does Travel Service in Suriname. Dat heeft de rechter in Paramaribo onlangs besloten. Dat bevestigt advocaat Sheraaz Boedhoe van de Associatie van Surinaamse Reisagenten (ASRA).

Alle luchtvaartmaatschappijen die actief zijn in Suriname zijn verplicht 6 procent commissie te betalen op de vliegtickets die door reisbureaus verkocht worden. Dat staat in een Staatsbesluit uit 2007. Vanwege de grote financiële problemen waar KLM door de coronacrisis mee te kampen heeft, is het luchtvaartbedrijf in juli gestopt met het betalen van die commissies.

Zowel Does Travel Service als de Associatie van Surinaamse Reisagenten (ASRA) was het hier niet mee eens. Beide stapten vervolgens naar de rechter. In de zaak van Does Travel Service heeft de rechter onlangs besloten de reisagent in het gelijk te stellen. Inmiddels heeft de KLM volgens advocaat Boedhoe een brief geschreven naar de ASRA. Daarin staat dat het bedrijf het besluit uit juli om geen commissie meer te betalen, zal terugdraaien. KLM lijkt zich dus bij de uitspraak van de rechter neer te leggen. Boedhoe is blij met de reactie van de KLM.

„KLM heeft nu een stukje volwassenheid getoond door te doen wat wij al maandenlang hadden gevraagd, namelijk de commissie weer gewoon betalen. Het bedrijf heeft ingezien dat de jarenlange samenwerking gekoesterd moet worden”, aldus Boedhoe. De KLM heeft nog geen reactie gegeven op de uitspraak van de rechter.