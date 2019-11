KLM-topman Elbers bepleit juist groei om te kunnen verduurzamen

Om de geluidsoverlast en de CO2-uitstoot van het vliegverkeer het hoofd te bieden, is een „gematigde groei” van de luchtvaartsector nodig. KLM-topman Pieter Elbers, betoogt dat echt duurzaam willen zijn „een andere manier van denken vraagt”.

Dat er wat moet gebeuren, is de president-directeur van het luchtvaartconcern wel duidelijk. Tijdens de jaarlijkse economielezing in het Amsterdamse debatcentrum De Rode Hoed besprak Elbers dinsdag de huidige en toekomstige uitdagingen voor de vliegsector.

De grootste uitdaging ligt in de duurzaamheidslag die deze branche te wachten staat. Elbers is zich bewust van de noodzaak om te vergroenen. „Want het klimaat verandert, daar is geen ontkennen meer aan.”

Elbers vindt echter dat het duurzaamheidsdenken niet moet doorslaan. „Ik begrijp de sentimenten van de mensen die roepen dat we moeten stoppen met vliegen. Maar die sentimenten staan buiten de realiteit, de economische realiteit.”

Want hoe belangrijk de luchtvaart is voor de economie, is voor velen niet altijd even duidelijk. Om zijn punt te onderstrepen komt de KLM-topman met de nodige cijfers. „De luchtvaart draagt in Nederland jaarlijks circa 35 miljoen euro bij aan het bruto nationaal product.” Elbers concludeert dat, samen met de banen die de Mainport Schiphol creëert, ruim 4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking zijn baan dankt aan de luchtvaartsector.

Innoveren

Door terug te blikken op de vliegtuighistorie van ons land, komt Elbers tot de bevinding dat de groei van de luchtvaart „onlosmakelijk verbonden” is met de groei van de welvaart. Een economische opdoffer voor de luchtvaart heeft dus automatisch consequenties voor de welvaartsgroei, stelt de KLM-topman. „Ik denk dat we onszelf dat best wel vaker mogen realiseren.”

Tegelijkertijd is Elbers zich er terdege van bewust dat een onverkorte doorgroei van de welvaart geen vanzelfsprekendheid meer is. Om de negatieve neveneffecten van de welvaartsgroei –zoals een veranderend klimaat– te beperken, dient KLM aan steeds meer wet- en regelgeving te voldoen.

Desondanks bekijkt Elbers deze ontwikkelingen van de positieve kant. „Alleen door onszelf te blijven vernieuwen, lukt het KLM tot op de dag van vandaag een bijdrage te leveren aan de welvaart van ons land.” In het verleden heeft KLM al bewezen innovatief te zijn, in de toekomst zal het vliegtuigconcern dit alleen nog veel meer moeten doen, stelt de president-directeur.

Het is wel van groot belang dat de verschillende luchtvaartmaatschappijen de handen ineen slaan. „Want op het gebied van duurzaamheid moeten we niet elkaars concurrenten zijn”, zegt Elbers stellig. Door samen te werken, zullen „echt duurzame alternatieven” –zoals elektrisch vliegen– immers sneller mogelijk zijn. „En allemaal dezelfde wiel uitvinden is tenslotte ook niet echt duurzaam.”

Kerk

Het gewicht dat KLM in de maatschappelijke schaal legt, is niet louter economisch, meent Elbers. De KLM-topman wijst ook op de verbindende rol die het vliegtuigconcern vervult.

„Vroeger waren kerken, politieke partijen en grote ondernemingen de lijm tussen mensen van alle sociale klassen. Dat is steeds minder vanzelfsprekend.” Elbers ziet dat zijn bedrijf deze sociale functie goeddeels overneemt. In deze context wijst hij erop dat er bij KLM mensen van 65 verschillende nationaliteiten werken.

Kortom, volgens Elbers is het voortbestaan van de luchtvaart én de KLM van maatschappelijk belang. „We zullen dus blijven pionieren om relevant te blijven, om innovatief te blijven, en om welvaart en welzijn te creëren.”