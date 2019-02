KLM tevreden: topman Elbers mag blijven en goede cijfers

KLM kan tevreden zijn. Pieter Elbers staat ook de komende jaren aan het hoofd van de luchtvaartmaatschappij. Daarnaast blijkt uit woensdag gepresenteerde jaarcijfers over 2018 dat KLM aanmerkelijk beter presteert dan zijn Franse zuster Air France.

Het bestuur van moederbedrijf Air France-KLM bevestigde dinsdag onder voorwaarden akkoord te zijn met een nieuwe termijn voor Elbers. Daarmee honoreerden topman Ben Smith en de zijnen de wens van onder meer de ondernemingsraad, de raad van commissarissen en een groot deel van het personeel van KLM.

Elbers zou eerder door de directie van Air France-KLM worden gezien als een lastige sta-in-de-weg bij de plannen van het moederbedrijf om de structuur te wijzigen.

Elbers kwam vier jaar geleden aan het roer bij KLM als opvolger van Camiel Eurlings. Onder zijn leiding heeft KLM de nodige stappen gezet. Daarbij zijn onder meer winstmarges duidelijk verbeterd. Elbers vroeg daarbij wel offers van het personeel.

Air France-KLM richt als onderdeel van het verder versimpelen van de structuur een nieuwe commissie op van topbestuurders om de strategie van het concern te stroomlijnen. Behalve Elbers nemen Air France-baas Anne Rigail en financieel directeur Frédéric Gagey van het moederbedrijf zitting in de toplaag. De drie leggen verantwoording af aan Smith.

De Canadees neemt verder zitting in de raad van commissarissen van KLM. Daarmee brengt KLM enigszins een offer aan het moederbedrijf. Elbers zelf vindt het te ver gaan om te spreken van wisselgeld.

Verder noemde hij zijn herbenoeming een vervolg van het avontuur waar hij vier jaar geleden aan begonnen is. De steun van het personeel van KLM was „hartverwarmend.” Zo werd onder meer een petitie voor een nieuwe termijn voor Elbers ruim 25.000 keer ondertekend. Hij noemde de steun een „blauw hart onder de riem.”

Minister Hoekstra (Financiën) is eveneens blij dat er een nieuwe termijn komt voor Elbers als baas van KLM. „Ik verwelkom dit besluit. Elber heeft het bedrijf concurrerender gemaakt en dat werk moet voortgezet, ook voor Air France-KLM als geheel.”

Het moederbedrijf heeft het afgelopen jaar financieel minder gepresteerd dan een jaar eerder. Vooral stakingen bij Air France zadelden het bedrijf op met hoge kosten. Verder liet een hogere brandstofrekening zijn sporen na.

KLM presteerde duidelijk beter dan Air France en sloot het boekjaar af met een operationele winst van bijna 1,1 miljard euro. Dat is iets minder dan een jaar eerder. Bij Air France was sprake van een operationele winst van 266 miljoen euro: bijna 600 miljoen euro minder dan in 2017.