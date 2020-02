KLM schort vluchten naar China langer op

KLM vliegt tot eind maart niet naar Peking en Shanghai vanwege het nieuwe coronavirus. Daarmee doet de maatschappij de Chinese steden circa twee weken langer in de ban dan eerder gemeld. De maatschappij was eerder van plan de vluchten naar de twee bestemmingen half maart te hervatten.

Vluchten naar Chengdu, Hangzhou en Xiamen waren al tot 29 maart opgeschort. Naar Peking en Shanghai wordt nu tot zeker 28 maart niet gevlogen.

KLM zegt de ontwikkelingen van de uitbraak van het coronavirus in China nauwgezet te volgen en heeft intensief contact met diverse nationale en internationale gezondheids- en luchtvaartinstanties. Voor klanten blijft de omboekregeling van kracht.

Moederbedrijf Air France-KLM rekent erop dat de virusproblemen in het eerste kwartaal van dit jaar een hap uit de operationele winst nemen van 150 miljoen tot 200 miljoen euro. Daarbij ging het bedrijf al uit van vluchtverstoringen tot april. Naast de passagiersstroom wordt ook het vrachtvervoer geraakt door de problemen. Door de aanhoudende economische groeivertraging wereldwijd stonden de prestaties van de vrachtdivisie ook voor de uitbraak van het virus onder druk.

Het geraamde bedrag kan volgens de luchtvaartcombinatie evenredig over Air France en KLM worden verdeeld. China is goed voor circa 5,5 procent van de activiteiten van Air France-KLM, exclusief Transavia. Volgens KLM-baas Pieter Elbers is een vergelijkbaar percentage voor KLM van kracht.

KLM vliegt doorgaans wekelijks een keer of 25 naar China. In drukke perioden gebeurt dit vaker. Air France-KLM wil geen raming geven van de kosten als de virusproblemen de vluchtschema’s langer in de war gooien. Het SARS-virus in 2009 zorgde voor maanden van overlast.