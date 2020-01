KLM: perspectief nodig voor investeringen in duurzaamheid

Er moet snel duidelijkheid komen over de opening van Lelystad Airport en de verdere ontwikkeling van Schiphol om zo de luchtvaartmaatschappijen perspectief te bieden. Die stip op de horizon is weer nodig voor de sector om te kunnen blijven investeren in duurzaamheid. Dat meldt luchtvaartmaatschappij KLM in een reactie op het advies van de commissie onder leiding van Johan Remkes. Die stelt dat de luchtvaart in Nederland alleen kan groeien als de stikstofuitstoot door de sector afneemt.

KLM is zich bewust van haar verantwoordelijkheid rond de stikstofproblematiek en zal zich naar eigen zeggen blijven inzetten om de noodzakelijke maatregelen te realiseren. Daar zal het zich samen met sectorpartijen hard voor maken.

KLM wijst er verder op dat er de laatste tijd al de nodige maatregelen zijn genomen om de uitstoot te verminderen. Als voorbeeld noemt de maatschappij het taxiën met één motor en de wijziging in vliegprocedures om de uitstoot omlaag te krijgen. Ook werkt KLM aan de verdere elektrificatie van grondgebonden voertuigen.

Verder merkt KLM op dat de ontwikkeling van het intercontinentale bestemmingennetwerk op Schiphol van groot belang is voor de Nederlandse bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid.