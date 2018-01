KLM past op Chinees verzoek website aan

KLM past op aandringen van de Chinese luchtvaartautoriteit haar website aan. De luchtvaartmaatschappij noemt in de lijst met bestemmingen Hongkong en Taiwan als afzonderlijke landen. China beschouwt de twee regio’s als deel van China, onder gezag van de regering in Peking.

De rel rondom het Een China-beleid begon met een enquête van hotelketen Marriott waarin Taiwan, Hongkong, Tibet en Macau als ‘landen’ vermeld stonden. Uit onderzoek door een Chinese krant bleek vervolgens dat op de websites van 24 luchtvaartmaatschappijen, waaronder dus KLM, Taiwan en Hongkong als aparte landen staan aangegeven.

Daarop eiste de Chinese Civil Aviation Authority dat de maatschappijen controleren of hun websites wel aan de Chinese wet- en regelgeving voldoen. De Chineestalige website van KLM is inmiddels aangepast. „We zijn daarnaast voornemens onze KLM.com-website ook aan te gaan passen door een neutrale term te gaan gebruiken als vervanging van het woord land”, zegt een woordvoerder.

Hongkong is een speciale administratieve regio van de Volksrepubliek China, en Peking beschouwt Taiwan als een Chinese provincie. De positie van Taiwan, dat in de praktijk functioneert als een zelfstandige staat, maar door weinig andere landen als zodanig wordt erkend, is een van de meest gevoelige onderwerpen in China.

Tijdens een wekelijkse persconferentie benadrukte Chinese regeringswoordvoerder Ma Xiaoguang dat de positie van Taiwan niet ter discussie staat. Het Een China beleid, waarin het grondgebied van de Chinese staat is vastgelegd, wordt internationaal gerespecteerd, zei Ma. „Alle bedrijven die in China actief zijn moeten zich aan de Chinese wetten houden”, zei de woordvoerder.

Zara, Marriott, Qantas en Delta Air Lines boden excuses aan. „Door een vergissing worden sommige Chinese grondgebieden ten onrechte ‘landen’ genoemd op delen van onze website. We herstellen die fout”, zei een woordvoerder van Qantas tegen Business Insider. Delta maakte excuses voor een „fout zonder zakelijke of politieke bedoelingen”.