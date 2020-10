KLM parkeert Boeings en Airbus-toestellen op vliegveld Groningen

Vanwege beperkte capaciteit op Schiphol parkeert KLM vanaf woensdag een aantal vliegtuigen op Groningen Airport Eelde. Het gaat om twee Airbus A330- en tien Boeing 737-toestellen, die daar het komende winterseizoen blijven staan. Vanwege de coronacrisis vliegt KLM veel minder en meer vliegtuigen staan ongebruikt aan de grond.

Ook de komende winter zal KLM minder vliegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De dienstregeling voor het Europese netwerk in november ligt rond de helft van de capaciteit in 2019. De luchtvaartmaatschappij houdt al vanaf de start van de zomer een groot deel van de vloot aan de grond.

Medewerkers van KLM voeren in de periode dat de toestellen geparkeerd staan inspecties uit, zodat de vliegtuigen goed worden beschermd tegen bijvoorbeeld het weer. Ook moet dat er voor zorgen dat KLM de vliegtuigen weer snel kan inzetten wanneer het nodig is.