KLM onderuit op groene beursdag

De Amsterdamse beurs is maandag met winst de dag uit gegaan. De handel verliep net als elders in Europa over het algemeen rustig, mede doordat de belangrijke Londense beurs gesloten bleef vanwege een feestdag. Op het Damrak straften bezorgde beleggers Air France-KLM af nadat topman Jean-Marc Janaillac zijn vertrek had aangekondigd. Ook kreeg het concern meerdere afwaarderingen om de oren.

De AEX-index sloot 0,4 procent hoger op 557,86 punten. De MidKap daalde, vooral door Air France-KLM, 0,1 procent tot 791,54 punten. De beurs in Frankfurt won 1 procent en Parijs klom 0,3 procent.

Air France-KLM verloor bijna een tiende van zijn beurswaarde, de grootste daling in jaren. Vrijdag ging het aandeel ook al stevig omlaag in de MidKap na teleurstellende kwartaalresultaten. Volgens analisten krijgt de luchtvaartcombinatie het een stuk moeilijker na het vertrek van Janaillac. In Franse media wordt onder anderen commissaris en oud-minister Anne-Marie Idrac genoemd als mogelijke opvolgster. De Telegraaf tipte al oud-topman van Airbus Fabrice Brégier.

In de AEX noteerde Philips ex-dividend. Biotechnoloog Galapagos was de grootste stijger met een winst van 1,6 procent. Staalconcern ArcelorMittal kreeg groen licht van Brussel voor de overname van de Italiaanse branchegenoot Ilva en steeg 1,1 procent. Sterkste stijger bij de middelgrote fondsen was baggeraar Boskalis met een plus van 2,4 procent. Technologiegroep TKH noteerde ex-dividend.

In Zürich klom Nestlé 1,6 procent. Het Zwitserse levensmiddelenconcern gaat wereldwijd de producten van Starbucks verkopen buiten de filialen van de populaire Amerikaanse koffieketen. De eigenaar van Nespresso en Nescafé betaalt Starbucks eenmalig 7,2 miljard dollar voor de samenwerking. Hannover Re won 1 procent in Frankfurt. De Duitse herverzekeraar bevestigde zijn winstdoelstellingen voor het lopende jaar.

Ook de olieprijzen werden in de gaten gehouden. De Amerikaanse president Donald Trump beslist deze week of hij de nucleaire deal van zijn voorganger Barack Obama met Iran uit 2015 handhaaft. Trump zinspeelt al tijden op hernieuwde sancties tegen het land. Uit vrees daarvoor lopen de olieprijzen al langer op. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 70,55 dollar. Dat is het hoogste niveau sinds november 2014. Brentolie steeg 1,6 procent in prijs tot 76,10 dollar per vat.

De euro was 1,1919 dollar waard, tegen 1,1938 dollar op vrijdag.