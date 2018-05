KLM noemt opstappen Janaillac teleurstellend

KLM-topman Pieter Elbers noemt het opstappen van Jean-Marc Janaillac bij moederbedrijf Air France-KLM „zeer teleurstellend”. Op de gevolgen voor KLM en reizigers in Nederland ging hij nog niet in.

Elbers benadrukte in een eerste reactie de „bijzonder spijtige persoonlijke consequenties” voor Janaillac, die pas sinds 2016 in functie was. Hij zei ook dat de afwijzing van het loonvoorstel van zustermaatschappij Air France door de de medewerkers en het daardoor ingegeven vertrek van Janaillac betekent dat er voorlopig geen einde komt aan de moeilijke situatie bij Air France.

Janaillac biedt zijn ontslag komende woensdag aan tijdens een overleg van het bestuur van de luchtvaartcombinatie. „Ik wacht deze af en draag graag, waar mogelijk, bij aan de stabiliteit en interne cohesie van de Air France-KLM Groep”, zei Elbers.