KLM krijgt steun, piloot minder loon

Nu pilotenvakbond VNV overstag is, stemt het kabinet in met het herstructureringsplan dat de KLM heeft opgesteld om de komende jaren een verlaging in de kosten van 15 procent te realiseren.

Daardoor kan de luchtvaartmaatschappij een steunpakket van in totaal 3,4 miljard euro krijgen dat de overheid en banken beschikbaar hebben gesteld als lening. De ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) hebben dat dinsdagavond aan de Tweede Kamer laten weten.

Eerder op de dag had de laatste vakbond ingestemd met een loonmatiging voor de duur van de leningen, tot 2025. De pilotenvakbond VNV wilde vasthouden aan de afspraken die begin oktober zijn gemaakt om loon in te leveren voor de duur van twee jaar. Een langere loonmatiging was een harde eis van Hoekstra om het tweede deel van het steunpakket beschikbaar te stellen.

Het gaat om een korting op de lonen, oplopend tot 20 procent voor de meest verdienende KLM’ers. De VNV bleef weigeren, maar ging uiteindelijk overstag. Zeven andere bonden en de ondernemingsraad stemden er al mee in. Daarmee wordt voldaan aan alle voorwaarden die de overheid had gesteld aan de steun.

Belang

KLM kan een beroep doen op financiële steun vanwege het belang van KLM voor het internationale netwerk op Schiphol, de economie en de werkgelegenheid, aldus het kabinet. Jeroen Kremers houdt toezicht op de uitvoering van de afspraken en de manier waarop het geld wordt besteed.

Naast de loonmatiging wilde het kabinet ook dat het aantal nachtvluchten wordt verminderd en dat de CO2-uitstoot per passagier verder wordt verlaagd. Die moet in 2030 met de helft zijn verminderd ten opzichte van 2005.

Bijna 1 miljard euro van het steunpakket was al eerder overgemaakt. De resterende 2,4 miljard komt nu ook vrij. KLM zit in zwaar weer omdat de luchtvaart nagenoeg is stilgevallen door de coronacrisis.

„En er is nog heel veel meer zwaar weer op komst”, voorspelde minister Hoekstra. De luchtvaart zal volgens hem dusdanig veranderen, ook op de langere termijn, dat er nog een hoop moet gebeuren voordat KLM echt weer een gezond bedrijf is.

Voldoende

Dat hij opnieuw de knip moet trekken om KLM overeind te houden, sluit de bewindsman niet uit. „We zien allemaal dat de scenario’s, of het nou gaat over economie, de schatkist of de bedrijven, zo extreem zijn, zo totaal anders zijn dan we een jaar geleden voor mogelijk hielden, dat je ook op dit dossier helemaal niets kan uitsluiten.”

Op de financiële markten wordt er ernstig rekening mee gehouden dat Air France-KLM binnenkort met de pet rond moet bij de aandeelhouders om het eigen vermogen te versterken. De Franse en de Nederlandse staat zijn de twee grootste aandeelhouders. Hoekstra zei eerder al dat het geen uitgemaakte zaak is dat hij dan weer de portemonnee trekt. Het bedrijf zal dan opnieuw aan strenge voorwaarden moeten voldoen.