KLM krijgt 3,4 miljard noodsteun van kabinet

Het kabinet schiet KLM te hulp met een steunpakket van 3,4 miljard euro.

Daarnaast zijn hardere afspraken gemaakt met moederbedrijf Air France-KLM en de Franse overheid over de positie van Schiphol als belangrijke overstapluchthaven. Verder gaat het mes in het aantal nachtvluchten op Schiphol.

Dat meldden de ministers Hoekstra (Financiën) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) donderdag aan de Tweede Kamer. De steun bestaat uit een directe lening van 1 miljard euro met een looptijd van 5,5 jaar, en overheidsgaranties tot 90 procent op kredieten bij in totaal elf banken ter waarde van 2,4 miljard euro.

KLM kan met dit pakket „tot ver in het volgende kalenderjaar vooruit”, denkt Hoekstra. Al is dat wel afhankelijk van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. Door de reisbeperkingen in verband met de virusuitbraak staat nu nog het merendeel van de vliegtuigen aan de grond. „Een onwerkelijk beeld”, vindt Van Nieuwenhuizen.

Op termijn is waarschijnlijk meer hulp nodig voor de luchtvaartgroep. Een kapitaalinjectie door de aandeelhouders is daarbij volgens de ministers de meest logische optie. Zowel Nederland als Frankrijk heeft een aandelenbelang van circa 14 procent. Aan zo’n tweede steunronde zullen opnieuw voorwaarden worden verbonden, zegt Hoekstra.

KLM zelf moet de kosten met 15 procent verlagen. Daarvoor wordt de komende tijd een herstructureringsplan gemaakt. Banenverlies lijkt daarbij onvermijdelijk, zegt Hoekstra. Aan werknemers die meer dan drie keer modaal verdienen, wordt bovendien een loonoffer van minstens 20 procent gevraagd.

KLM-baas Elbers kon vrijdag in een toelichting op het steunpakket nog geen aantallen noemen van het aantal medewerkers dat KLM zal verlaten. Maar hij zei ook niet blind te zijn voor de gevolgen van de crisis, wijzend ook naar de ingrepen bij sectorgenoten. Bij KLM denken volgens Elbers heel wat mensen na over de vertrekregeling die is geboden. Er zit volgens hem geen maximum aan de regeling. Het aantal aanmeldingen was volgens Elbers in lijn met de verwachtingen. De bijdrage van KLM-personeel is een van de voorwaarden van het steunpakket. Ook de variabele beloning van directie en topmanagement, de herstructurering, dividendbeleid, netwerkcapaciteit, duurzaamheid en leefbaarheid maken deel uit van het eisenpakket.