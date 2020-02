KLM kondigt maatregelen aan wegens coronavirus

KLM kondigt „drastische” bezuinigingsmaatregelen aan als reactie op de economische impact van het nieuwe coronavirus. Dat staat in een brief van financieel directeur Erik Swelheim aan het management van de luchtvaartmaatschappij.

Zo worden niet-noodzakelijke investeringen voorlopig uitgesteld. Bijvoorbeeld IT-projecten die nog niet zijn begonnen, gaan voorlopig niet van start. Ook worden er beperkingen ingesteld bij de werving van personeel. Er geldt tijdelijk een soort vacaturestop voor sommige afdelingen. Medewerkers worden daarnaast verzocht waar mogelijk vakantiedagen op te maken.

Een woordvoerster van KLM benadrukt dat het gaat om „voorzorgsmaatregelen”, die volgens de luchtvaartmaatschappij horen bij een „gezonde bedrijfsvoering”. Bij de luchtvaartmaatschappij werken tienduizenden mensen en het bedrijf was eigenlijk van plan om dit jaar flink te investeren. KLM had al eerder onder andere trainingen voor nieuw cabinepersoneel stopgezet.

Bij de recente presentatie van de jaarcijfers zei moederbedrijf Air France-KLM dat de virusuitbraak het bedrijf waarschijnlijk een grote kostenpost bezorgd. Swelheim stelt in zijn brief nu dat er een „serieus risico” bestaat dat de winstmarge dit jaar verder onder druk komt te staan. Hij wijst onder meer op de verdere verspreiding van het virus in Europa. De impact op de omzet van KLM kan „zeer significant” zijn, aldus Swelheim. Dit zal waarschijnlijk slechts voor een deel gecompenseerd kunnen worden via bijvoorbeeld lagere brandstofprijzen.

Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben aangegeven dat zij verder in de problemen komen door de virusuitbraak. Het Duitse Lufthansa kondigde ook al een pakket met maatregelen aan om de schade zo veel mogelijk te beperken. Met name op personeelskosten wordt bespaard. Ook bij de Scandinavische maatschappij SAS zijn er redenen tot zorgen, bleek uit de cijfers over het eerste kwartaal.