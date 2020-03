KLM in gesprek met overheid over Amerikaanse inreisverbod

KLM voert momenteel overleg met de Nederlandse overheid en Schiphol over „passende maatregelen” na de door de Verenigde Staten opgelegde reisrestricties voor Europeanen. Dat zei KLM-baas Pieter Elbers op BNR Nieuwsradio.

Het inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde, gaat in de nacht van vrijdag 13 maart op zaterdag 14 maart om 04.59 uur Nederlandse tijd in. Het geldt voor iedereen die de afgelopen veertien dagen in een van de 26 Europese landen in het Schengengebied was, behalve voor Amerikaanse burgers.

Volgens Elbers is de financiële impact van de door Trump voorgestelde maatregelen nog ongewis. De maatschappij vliegt wekelijks bijna honderd keer naar de VS.