KLM in gesprek met overheid over Amerikaans inreisverbod

KLM voert momenteel overleg met de Nederlandse overheid en Schiphol over „passende maatregelen” na de door de Verenigde Staten opgelegde reisrestricties voor Europeanen. Dat zei KLM-baas Pieter Elbers op BNR Nieuwsradio.

Het inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde, gaat in de nacht van vrijdag 13 maart op zaterdag 14 maart om 04.59 uur Nederlandse tijd in. Het geldt voor iedereen die de afgelopen veertien dagen in een van de 26 Europese landen in het Schengengebied was, behalve voor Amerikaanse burgers.

Volgens Elbers is de financiële impact van de door Trump voorgestelde maatregelen nog ongewis. De maatschappij vliegt wekelijks bijna honderd keer naar de VS.

Vakbond CNV pleit ondertussen voor overheidssteun voor KLM, nu luchtvaartmaatschappijen „keihard worden geraakt” door het aangekondigde inreisverbod. Vluchten naar Noord-Amerika waren vorig jaar goed voor circa een vijfde van de totale passagiersstroom van KLM. „Aangezien het meeste trans-Atlantische vrachtvervoer via passagiersvliegtuigen gaat, zijn de gevolgen niet te overzien”, aldus de bond, die tegelijkertijd wijst op de problemen op Aziatische routes en de mindere vluchten binnen Europa.

Cabinevakbond VNC spreekt „op zijn zachts gezegd” ook van een behoorlijke impact voor luchtvaartmaatschappijen en daaruit voortvloeiend op de roosters en reizen van bemanningen. De bond wijst erop dat de diverse maatschappijen momenteel in overleg zijn over hoe om te gaan met dit inreisverbod en welke maatregelen er zullen komen.

Voor komende maandag stond voor de vakbonden al een overleg gepland met KLM over de gevolgen van de corona-crisis voor de werknemers. „Dat overleg komt nu in een heel ander licht te staan”, benadrukt CNV. „Maar het kabinet zal wat ons betreft ook snel een signaal moeten geven hoe om te gaan met grote bedrijven als KLM die nu zo hard worden geraakt. Werktijdverkorting volstaat dan mogelijk niet.”