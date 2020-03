KLM houdt vluchtschema VS zo veel mogelijk intact

KLM houdt zijn netwerk van vluchten naar de Verenigde Staten de komende twee weken zo veel mogelijk in stand. Dat laat de luchtvaartmaatschappij weten naar aanleiding van het inreisverbod voor veel Europeanen dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgekondigd wegens het nieuwe coronavirus.

KLM wil met het zo veel mogelijk intact houden van het vluchtschema klanten de kans geven naar huis te reizen. KLM zegt alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en staat in direct contact met de gezondheids- en luchtvaartautoriteiten. „In principe voeren we alle vluchten uit voor zover dat mogelijk is”, laat een woordvoerster weten.

Tegelijkertijd is het voor de vliegmaatschappij nog onduidelijk wat de precieze gevolgen zijn van Trumps beslissing. Hij maakte in de nacht van woensdag op donderdag bekend dat Europese vluchten naar de Verenigde Staten vanaf vrijdag middernacht (lokale tijd) voor een periode van dertig dagen worden opgeschort.

Air France kondigde ook aan vluchten naar de VS zo veel mogelijk door te laten gaan. De Franse zustermaatschappij van KLM vliegt van 14 tot 28 maart in ieder geval nog naar Atlanta, Chicago, Detroit, Los Angeles, New York, San Francisco en Washington. Of vluchten naar Miami, Boston en Houston kunnen doorgaan, is nog niet zeker.

Air France en KLM werken met hun samenwerkingspartners Delta Air Lines en Virgin Atlantic aan een plan om ook na 28 maart vluchten naar Amerikaanse bestemmingen uit te kunnen voeren.