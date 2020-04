KLM haalt twee 747’s terug in vloot om vracht te vervoeren

Twee Boeing 747-toestellen van KLM, die onlangs uit de vloot werden genomen, worden toch weer in gebruik genomen. De toestellen worden per 13 april ingezet op een speciale vrachtverbinding tussen China en Amsterdam, zo maakte de maatschappij bekend. Het initiatief om meer vrachtcapaciteit te creëren is samen met gezondheidstechnologieconcern Philips en de Nederlandse overheid genomen.

KLM vliegt met de 747’s de komende zes tot acht weken van en naar China. Het gaat om speciale vrachtvluchten, twee keer per week naar Peking en drie keer per week naar Shanghai. Daarmee ontstaat circa 250 ton aan extra vrachtcapaciteit per richting per week. De vluchten worden uitgevoerd naast de bestaande dienstregeling, die sinds 29 maart in afgeslankte vorm wordt uitgevoerd.

KLM legt uit dat met het wegvallen van circa 90 procent van alle vluchten tussen Europa en Azië, er een groot tekort is aan vrachtcapaciteit. Tegelijkertijd is er juist door de crisis rondom Covid-19 enorme behoefte om medische apparatuur en andere benodigdheden snel tussen de VS, Europa en China te kunnen vervoeren.

KLM besloot eerder de resterende 747’s al per april uit te faseren in plaats van in de zomer van 2021.