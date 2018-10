KLM groeit sterker dan Air France

KLM heeft in september meer passagiers aan boord van zijn vliegtuigen zien stappen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In totaal vervoerde de Nederlandse luchtvaartmaatschappij vorige maand bijna 3 miljoen passagiers, een groei van 2,8 procent. Bij zusterbedrijf Air France was de stijging 1,2 procent.

De groei bij KLM kwam vooral uit vluchten van en naar Noord- en Zuid-Amerika. Gemiddeld genomen zaten de toestellen voor 89,7 procent vol. Dat betekent een daling van de bezettingsgraad, een belangrijke graadmeter van efficiëntie in de luchtvaart, met 0,4 procentpunt. Vooral Europese vluchten van KLM zaten in doorsnee minder vol.

Bij Air France en zijn regionale dochter HOP! stapten in totaal 4,5 miljoen mensen aan boord. De gemiddelde bezettingsgraad verbeterde met 0,4 procentpunt tot 86,6 procent.