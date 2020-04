KLM gaat niet door met tijdelijk personeel

Luchtvaartmaatschappij KLM neemt afscheid van personeel met een tijdelijk contract. Dat bevestigde KLM-baas Pieter Elbers na een bericht van cabinevakbond VNC. De bond heeft KLM er naar eigen zeggen niet van weten te overtuigen personeel aan boord te houden.

De maatschappij heeft volgens VNC KLM-breed besloten alle contracten voor bepaalde tijd niet te verlengen. Het gaat dan om de periode van 21 april tot en met 30 juni. „Aangezien er op dit moment geen werk is voor de jaarcontractanten en daar op korte termijn ook geen zicht op is, ziet KLM geen andere optie dan deze collega’s te laten gaan”, zegt VNC.

De bond is niet blij met de beslissing van KLM, ook in het kader van de nieuwe NOW-regeling, die bedoeld is voor behoud van werkgelegenheid. VNC had meer inzet verwacht om deze mensen tegemoet te komen. De bond heeft er bij KLM op aangedrongen dat het personeel waar nu afscheid van wordt genomen als eerste weer wordt benaderd als er weer werk te verdelen is.

Volgens Elbers wordt er zo correct mogelijk aan de regels voldaan. Hij benadrukt dat verder gekeken moet worden dan de termijn waar de NOW-regeling vooral voor bedoeld is. Hij denkt dat de impact van de coronacrisis nog wel enige tijd zal voortduren.

KLM had eerder al te kennen gegeven afscheid te nemen van 1500 tot 2000 werknemers. Dat was onderdeel van een pakket maatregelen om de kosten te drukken om de crisis het hoofd te bieden. Deel van het pakket was ook de versnelde uitfasering van de iconische Boeing 747-toestellen, die relatief duur zijn in gebruik. KLM voert nog overleg met vakbonden voor regelingen wat betreft winstdelingen en andere ingrepen.