„KLM fit en gezond op naar eeuwfeest”

Luchtvaartmaatschappij KLM gaat „fit en gezond” op naar haar honderdste verjaardag volgend jaar. Dat zei topman Pieter Elbers in een reactie op de halfjaarresultaten van de Nederlandse maatschappij. Hij wees ook op de positieve vooruitzichten voor de rest van 2018, al lopen cao-onderhandelingen met personeel hier en daar moeizaam.

KLM zag de omzet in de eerste jaarhelft met bijna 5 procent stijgen tot 5,2 miljard euro. De operationele winst steeg met 9 miljoen euro tot 388 miljoen euro. De prestaties in het tweede kwartaal bleven wat achter bij die van de eerste jaarhelft. Ook Elbers erkent dat een sterk eerste kwartaal werd gevolgd door een iets minder tweede kwartaal. Hij wees onder meer op de oplopende kosten voor brandstof.

De onderhandelingen met vakbonden over nieuwe cao’s vorderen volgens hem gestaag. Voor het grondpersoneel is met FNV Luchtvaart ondertussen een principeakkoord gesloten. Nieuwe gesprekken tussen KLM en pilotenvakbond VNV lopen nog.

KLM en vertegenwoordigers van VNV waren er eerder al wel uit. Behalve over meer loon waren onder meer afspraken gemaakt over werkdrukverlaging. KLM vroeg tijd om nieuwe piloten op te leiden. Daarmee zou de werkdruk pas vanaf volgend jaar zichtbaar omlaaggaan. Met die toezeggingen ging VNV akkoord, maar de leden van de vakbond floten de onderhandelaars uiteindelijk terug. De werkdruk zou per direct omlaag moeten.

Elbers zei niet per direct nieuwe piloten uit de hoge hoed te kunnen toveren. Volgens hem vereisen de onderhandelingen met VNV creativiteit van beide kanten. De pilotenbond erkent dat de onderhandelingen moeizaam verlopen.

Elbers, die nu vier jaar aan het roer staat van KLM, wilde niet reageren op geruchten over een eventuele overstap van hem naar Air France-KLM. „We liggen met KLM op koers. Ik wil me niet laten afleiden door geruchten”, zei hij.