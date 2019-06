KLM en TU Delft stappen in vliegende vleugel

Het ontwerp oogt revolutionair. KLM en de TU Delft stappen in de ontwikkeling van een nieuw, superzuinig vliegtuig. Meer dan 350 passagiers vliegen straks in twee vleugels. Als het lukt natuurlijk. „Wij geloven in dit concept.”

Bij het nieuwe vliegtuigconcept zijn de passagierscabine, het vrachtdek en de brandstoftanks volledig geïntegreerd in de vleugels. Door deze verbeterde aërodynamische vorm en een lager gewicht verbruikt het vliegtuig 20 procent minder brandstof dan de Airbus A350, aldus de TU Delft.

KLM

De Flying-V is qua afmetingen redelijk vergelijkbaar met een A350. De basisvariant –55 meter lang– krijgt een spanwijdte van 65 meter. Het topje van de staart bevindt zich straks 17 meter boven het platform. Het toestel moet in de standaardconfiguratie 314 passagiers en 160 kuub vracht kunnen vervoeren.

KLM en de TU Delft overwegen om drie varianten te ontwerpen met plek voor 275 tot 355 passagiers. De motoren draaien voorlopig nog even op kerosine. De twee initiatiefnemers achter het revolutionaire ontwerp denken echter ook aan een hybride voortstuwing. Bijvoorbeeld elektrische straalmotoren.

Verbeteringen aan het huidige vliegtuigontwerp –een lange holle buis– zijn volgens de TU Delft zo ongeveer uitgeput. Daarom zoekt het kennisinstituut efficiency-verbeteringen in een vernieuwde voortstuwing én in een ander basisontwerp. „Realistisch”, noemt Ineke Boneschansker het initiatief. „Anders onderzoeken we het niet.”

Het concept komt uit de koker van Justus Benad van de TU Berlijn. De stagiair bedacht de Flying-V pakweg vijf jaar geleden tijdens zijn afstudeeropdracht bij vliegtuigbouwer Airbus in Hamburg. Vervolgens heeft de TU Delft het concept overgenomen.

Volgens prof. Henri Werij van de faculteit Aerospace Engineering van de TU Delft duur het nog „tien tot vijftien jaar” voordat een dergelijk toestel écht in dienst wordt genomen. „Ons uiteindelijke doel is emissieloos vliegen.”

Serieus

„KLM neemt dit concept zeer serieus”, stelt KLM-topman Pieter Elbers. Daarom investeert de maatschappij in duurzaamheid. „We moeten echter ook naar de lange termijn kijken”, aldus Elbers tijdens de presentatie van het concept op de IATA-top in Seoul. KLM heeft het toestel nog niet besteld. „We steken nu alleen geld in de ontwikkeling.” Bedragen houdt de KLM-topman liever achter z’n kiezen.

KLM en de TU Delft presenteren in oktober een vliegend schaalmodel van pakweg 3 meter op de KLM Experience Dagen bij de 100e verjaardag van de maatschappij.

Proefvlucht

Of de vliegende vleugel ooit het luchtruim kiest, is de vraag. „Dat is aan de vliegtuigbouwers”, verklaart Boneschansker van de TU Delft. In september staat een proefvlucht van het schaalmodel op de planning. Zonder passagiers.

De grootste uitdaging voor de Flying-V is volgens de TU Delft de stabiliteit van het toestel. Vooral tijdens de start en landing. Voorlopig duurt het nog wel even voordat de opdracht „stoelriemen vast” door de vliegende vleugel klinkt.