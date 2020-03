KLM en Schiphol tevreden met hulp kabinet in coronacrisis

KLM en Schiphol zijn tevreden over de ondersteuning die het kabinet biedt om de bedrijven te helpen de coronacrisis de kop te bieden. Dat zeggen Schiphol-baas Dick Benschop en KLM-topman Pieter Elbers na overleg vrijdagochtend met ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Eric Wiebes (Economische Zaken) over de effecten van het nieuwe virus.

Het kabinet is bereid KLM en Schiphol „zo goed mogelijk en zo breed mogelijk” te ondersteunen met problemen die zijn ontstaan door het nieuwe coronavirus. Het overleg op het ministerie van Infrastructuur leidde niet direct tot concrete maatregelen, maar de partijen bespraken wel mogelijke scenario’s.

„Ik heb de indruk dat het kabinet er alles aan gelegen is om deze crisis samen door te komen”, aldus Elbers. Er werd onder meer gesproken over mogelijke maatregelen op het gebied van arbeidswetgeving, de medische situatie en economische effecten. De betrokkenen zijn „nu in kaart aan het brengen wat het meest passend en het meest effectief is”.

Het coronavirus raakt de luchtvaartsector hard. De uitbraak van het virus zorgde ervoor dat de Amerikaanse regering een maand lang al het vliegverkeer van Europa naar de Verenigde Staten opschort. Luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar gebieden met veel coronapatiënten al geschrapt. Het kabinet hoopt vrijdag met een regeling te komen om vluchten uit risicogebieden te schrappen.

KLM spreekt maandag met de vakbonden over eventuele werktijdverkorting. Benschop zegt „zeer geïnteresseerd te zijn” in de regeling die er is voor bedrijven. Het gaat dan vooral om werknemers van bedrijven die voor Schiphol werken.

Voor KLM zijn ook de regels rond de zogenoemde ‘slots’ (vaste start- en landingstijden) belangrijk. Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht minstens 80 procent van aan hen toegewezen slots ook echt te gebruiken. Als ze dat niet doen kunnen ze die in het volgende jaar verliezen. Veel maatschappijen vliegen om die reden nu met beperkt gevulde vliegtuigen. De Europese Unie heeft al beloofd de regels tijdelijk te versoepelen. De details moeten nog worden uitgewerkt.

Als het aan Elbers ligt, blijft de Europese Unie tot in oktober coulant.