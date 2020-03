KLM doet drie Chinese steden langer in de ban

Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt langer niet naar de Chinese steden Chengdu, Hangzhou en Xiamen. De vluchten zijn zeker tot en met 3 mei uit het schema gehaald. Dat was eerder tot 29 maart. Voor vluchten van en naar Peking en Shanghai is de situatie vooralsnog ongewijzigd. Naar die steden wordt tot zeker 28 maart niet gevlogen.

Moederbedrijf Air France-KLM meldde bij de publicatie van de jaarcijfers dat de problemen rond het virus een hap uit de operationele winst in het eerste kwartaal van dit jaar zouden nemen van 150 miljoen tot 200 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft voor rekening komt van KLM. Daarbij werd uitgegaan van verstoringen van vluchten naar China tot april. Als de problemen langer duren, vallen de kosten ook hoger uit.

KLM vliegt doorgaans wekelijks een keer of 25 naar China. In drukke perioden gebeurt dit vaker. KLM zegt de ontwikkelingen van de uitbraak van het coronavirus in China nauwgezet te volgen en heeft intensief contact met diverse nationale en internationale gezondheids- en luchtvaartinstanties. Voor klanten blijft de omboekregeling van kracht, zodat ze kosteloos kunnen omboeken of annuleren.

De luchtvaartmaatschappij had eerder al de nodige maatregelen aangekondigd om kosten te besparen. Zo geldt een vacaturestop en worden niet-noodzakelijke investeringen voorlopig uitgesteld. Medewerkers worden daarnaast verzocht waar mogelijk vakantiedagen op te maken.

De problemen bij KLM staan niet op zichzelf. Ook Lufthansa, dat eveneens besloot langer niet op China te vliegen, en prijsvechter easyJet kondigden bezuinigingsmaatregelen aan. British Airways-moeder IAG liet vanwege de virusperikelen zijn financiële doelen voor dit jaar eerder al varen.