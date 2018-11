KLM denkt na over vertrek uit Amstelveen

KLM overweegt een verhuizing van haar hoofdkantoor uit Amstelveen. De luchtvaartmaatschappij zou de huidige locatie dan verruilen voor een plek dichter bij Schiphol. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving van de Amstelveense regionale omroep RTVA.

Naast een verhuizing, is een renovatie van het kantoor ook een van de opties. Een woordvoerster van KLM kon nog niet zeggen wanneer de knoop zal worden doorgehakt. Op dit moment werken er dagelijks zo’n achthonderd medewerkers in het pand dat KLM in 1971 in gebruik nam.