KLM breidt aantal vluchten geleidelijk uit

De KLM is haar wereldwijde netwerk geleidelijk weer aan het opstarten en uitbreiden. Het streven is in juli zo’n 80 procent van het normale aantal Europese bestemmingen aan te vliegen en driekwart van de intercontinentale bestemmingen aan te doen. In augustus wordt dat opgevoerd naar respectievelijk circa 95 procent en 80 procent, meldt de KLM.

In de maand juli verwacht KLM 5000 Europese vluchten uit te voeren. De prognose voor augustus is 11.000. Intercontinentaal zullen dat er zo’n 1.900 in juli zijn en 2.100 in augustus. Op het ogenblik wordt bij ongeveer de helft van de intercontinentale vluchten alleen vracht vervoerd. De KLM verwacht door het versoepelen van reisrestricties met ingang van juli op een toenemend aantal intercontinentale vluchten ook weer passagiers te vervoeren.

De maatschappij zegt ervoor te kiezen eerst zo veel mogelijk bestemmingen op te starten. Daarna is het de bedoeling om de frequenties van de vluchten en de capaciteit uit te breiden.

Door de coronacrisis kwam in de maand april de vluchtoperatie van KLM vrijwel tot stilstand. Binnen Europa voerde het bedrijf in april nog slechts 1.116 vluchten uit, intercontinentaal waren dat er 612.

In de maanden juli en augustus van het recordjaar 2019 voerde KLM zo’n 22.000 vluchten uit.