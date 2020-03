KLM bouwt ook Europees netwerk verder af

KLM bouwt haar Europese netwerk verder af, nu de maatschappij vanwege het nieuwe coronavirus steeds minder passagiers verwelkomt. Met ingang van 22 maart wordt onder meer niet meer volgens schema gevlogen op steden als Sint-Petersburg, Rome, Milaan, Porto, Istanbul, Belfast en verschillende Scandinavische luchthavens.

De maatschappij schaalde eerder ook al haar langeafstandsvluchten af. Het bedrijf probeert via de reguliere verbindingen nog zo veel mogelijk Nederlanders terug naar Nederland te halen. KLM-baas Pieter Elbers zei eerder deze week dat nog zeker 250.000 mensen die in Nederland een retourvlucht bij KLM hadden geboekt in het buitenland verblijven.

De vraag is of die Nederlanders allemaal kunnen worden teruggehaald. KLM vliegt nog wel mondjesmaat volgens schema, ook om Nederlanders te repatriëren. Maar op sommige landen mag de maatschappij niet meer vliegen vanwege de coronacrisis. Nederlanders in het buitenland die terug willen, doen er volgens KLM verstandig aan contact te zoeken met het consulaat of de ambassade in de betreffende landen.

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt koortsachtig overleg gevoerd over hoe zo veel mogelijk Nederlanders kunnen worden teruggehaald. Behalve naar de ‘reguliere vluchten’ wordt ook gekeken naar waar repatriëringsvluchten naartoe moeten gaan, om zo veel mogelijk gestrande Nederlanders terug te halen.

Daarbij is het ministerie ook afhankelijk van de welwillendheid van overheden, maar ook van lokale gemeenschappen. Onlangs kon een vliegtuig van KLM in Ecuador niet landen en moest het uitwijken. Inwoners blokkeerden daar in opdracht van de burgemeester de landingsbaan van het vliegveld in Guayaquil. Dit uit angst voor het coronavirus.

Naar verluidt komt het ministerie dit weekend met een speciale helpdesk waar mensen met vragen terechtkunnen.