KLM bereikt cao-akkoord voor piloten

KLM en pilotenvakbond VNV hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de piloten. Dat maakte KLM bekend. De partijen hadden eerder de hulp ingeroepen van een bemiddelaar om tot een vergelijk te komen. Die had tot 6 september de tijd om de onderhandelingen weer vlot te trekken en is daarin geslaagd.

De nieuwe cao bevat afspraken die de partijen op in mei maakten. Daarnaast is onder meer afgesproken dat maatregelen om de werkdruk te verlichten sneller worden ingevoerd.

KLM zegt blij te zijn dat er een nieuw akkoord is gesloten en „hoopt dat hiermee een streep gezet kan worden onder achterliggende moeilijke periode”.

Het is niet voor het eerst dat KLM en VNV een principeakkoord sluiten over de piloten-cao. De vorige overeenkomst werd door leden van de bond nog afgewezen. Daarna dreigden de piloten met werkonderbrekingen om hun eisen kracht bij te zetten.

VNV was maandag vooralsnog niet bereikbaar voor een toelichting.