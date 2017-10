KLM bereikt akkoord over pensioenen

KLM heeft een akkoord bereikt over de pensioenafspraken voor het vliegend personeel. Hiervoor trekt de luchtvaartmaatschappij als onderdeel van een deal met pilotenbond VNV eenmalig 194 miljoen euro uit, die verspreid over meerdere termijnen aan het pensioenfonds wordt uitgekeerd.

Bij het bedrijf werd al sinds 2015 onderhandeld over de pensioenen. Inzet van KLM was om de jaarlijkse pensioenbijdragen voorspelbaarder en in die zin ook minder risicovol te maken. Die inspanningen zijn nu afgerond, zegt de maatschappij.

De discussies liepen soms hoog op, waarbij door VNV afgelopen jaren ook met acties is gedreigd. Eerder waren al afspraken gemaakt over het verhogen van de pensioenleeftijd van de piloten. Het gaat nu om aanpassingen die in januari 2018 ingaan. De leden van VNV moeten nog instemmen met de gemaakte afspraken.

KLM kwam in augustus dit jaar met de bonden voor het cabinepersoneel al een aantal aanpassingen op het gebied van pensioenen overeen. Die worden in de cijfers van het derde kwartaal verwerkt en hebben een netto-impact op het eigen vermogen van 233 miljoen euro.