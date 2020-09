‘KLM-baas Elbers donderdag met plan naar Den Haag’

KLM-baas Pieter Elbers gaat donderdag met een herstructureringsplan naar het ministerie van Financiën. Volgens de ondernemingsraad (or) van KLM is het hele bedrijf doorgelicht en liggen verschillende plannen op tafel om de kosten te drukken. Een akkoord met de vakbonden ontbreekt nog.

Minister Wopke Hoekstra beloofde eerder 3,4 miljard euro steun om KLM door de crisis te helpen. Hij verbond wel een aantal voorwaarden aan het noodpakket, waaronder het terugbrengen van de kosten en een herstructurering. De deadline werd gezet op donderdag 1 oktober. Klagers menen dat de minister met zijn eisenpakket deels op de stoel van het bestuur van KLM is gaan zitten.

Met bonden wordt momenteel onderhandeld over het inleveren van arbeidsvoorwaarden en een sociaal plan. Verschillende bonden verwijten KLM een gebrek aan urgentie. Daar staat tegenover dat bepaalde vakbonden op een ouderwetse manier onderhandelen met een mentaliteit van voor wat, hoort wat, aldus bronnen rond de onderhandelingen, hoewel er momenteel niet zoveel te halen valt. Dat werknemers ook in crisistijd gewoon doorbetaald kregen via de loonsubsidie van de overheid, zou de ernst van de situatie enigszins maskeren.

Or-bestuurder Dario Fucci is blij met de steun voor KLM maar erkent dat de opstelling van Hoekstra voor wrevel heeft gezorgd binnen KLM. Dit omdat de minister zich direct met de bedrijfsvoering van KLM heeft bemoeid door met harde eisen te komen. Fucci bestempelt die opstelling als „onorthodox”, maar zegt er tevens bij dat KLM in zware nood verkeert. „Ik snap heel goed dat er wat tegenover de noodsteun moet staan. Maar ik snap ook dat het bijvoorbeeld bij de vakbonden wringt dat je op deze wijze richtlijnen opgelegd krijgt.”

Fucci denkt dat de meest bonden ook voor donderdag akkoord zullen zijn. Bij KLM wordt volgens hem vaker een doorbraak geforceerd als de druk het hoogst is. Mogelijk dat de onderhandelingen met een aantal bonden iets langer duren, maar dat weerhoudt Elbers er niet van met een plan naar Den Haag te gaan.