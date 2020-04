KLM-baas: coronacrisis bemoeilijkt verduurzaming luchtvaart

De coronacrisis maakt de verduurzamingsslag waar de luchtvaartsector voor staat niet makkelijk. KLM-baas Pieter Elbers benadrukte in een toelichting op de huidige crisis dat voor verdere verduurzaming geld nodig is. Dat staat volgens hem momenteel op „gespannen voet” met de uitdagingen waar KLM en de sector mee te maken hebben.

Volgens Elbers verandert de huidige moeilijke tijd niets aan de ambities op het gebied van duurzamere brandstoffen en andere initiatieven om vliegen milieuvriendelijker te maken. „Maar dit soort initiatieven zijn niet gratis.” Hij vindt nog altijd dat verduurzamen moet. Dat is volgens Elbers ook de enige manier waarop de luchtvaart zijn „license to operate” houdt. Maar met de huidige uitdagingen waar de sector voor staat, lijken vertragingen bij de realisatie van duurzame ambities evident.

Elbers wijst er ook op dat lokale inzet bij verduurzamingsinitiatieven niet heel veel zin heeft als dit niet wereldwijd ook wordt opgepakt. „Wat we als KLM kunnen doen is vooropgaan en het voortouw nemen. Dat doen we ook. Maar we moeten zoiets niet doen in het isolement van Nederland.”

Elbers denkt zeker niet dat de huidige crisis het einde betekent van de luchtvaart. Hij benadrukt dat ook nu de sector een cruciale rol speelt met bijvoorbeeld het vervoer van medische hulpmiddelen. Als de crisis op een gegeven moment voorbij is, is volgens de KLM-baas ook een belangrijke rol weggelegd voor de sector bij het herstel, wijzend naar de rol van de luchtvaart bij de import en de export. Ook speelt volgens hem luchthaven Schiphol dan een belangrijke rol.

KLM voert momenteel zo’n 10 procent uit van alle vluchten die het eigenlijk had willen maken. In het schema staan ook dagelijkse vluchten naar coronabrandhaard New York. Vanuit het eigen personeel is kritiek op die dagelijkse verbinding, vooral vanwege de veiligheid van personeel en passagiers.

Volgens Elbers staan die vluchten niet zonder reden in het schema. Zo zouden er nog vele Nederlanders vanuit New York terug naar Nederland willen. Ook is de route een belangrijke luchtbrug voor vracht, waaronder medische benodigdheden. KLM doet de nodige inspanningen voor de veiligheid. Personeel dat niet wil vliegen, hoeft dat volgens Elbers ook niet. „Niemand is verplicht.”