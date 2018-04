„Klimaatverandering raakt ook bankenwereld”

Klimaatverandering en de overgang naar duurzame energie kunnen ook grote invloed hebben op de financiële wereld. Het is daarom belangrijk dat financiële toezichthouders klimaatrisico’s goed in het oog houden en nadenken over hun eigen rol hierbij. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag op een belangrijk internationaal congres in Amsterdam.

In de hoofdstad zijn toezichthouders uit meer dan dertig landen bijeen om te praten over het beheersen van klimaatrisico’s en het wegnemen van eventuele belemmeringen voor groene investeringen. Ook gouverneur Mark Carney van de Bank of England en het hoofd van de Franse centrale bank, François Villeroy de Galhau, houden een speech.

Het gaat om de eerste bijeenkomst van centrale banken op dit vlak. Het initiatief hiertoe komt van een eind vorig jaar opgezet duurzaamheidsnetwerk van de toezichthouders. Daarmee willen ze een bijdrage leveren aan de inspanningen die nodig zijn om de klimaatdoelen van Parijs te halen.