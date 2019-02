‘Klimaatspijbelaartjes’ naar Den Haag

Niet alleen volwassen vissers trokken vandaag naar Den Haag. In Urk stapte ook schooljeugd in de bussen. Het ‘klimaatspijbelen’, zoals de ouderen het noemen, wordt door de gemeente oogluikend toegestaan.

Het bestuur van de reformatorische basisscholen in Urk deed een oproep tot gebed. „Ons bestuur is niet ingegaan op het verzoek om mee te doen aan de tocht naar Den Haag”, zegt directeur Van der Lingen van de Ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool. „Maar als er leerlingen van school wegblijven omdat ze meegaan, gaan we er niet dwars voorliggen.”

In dit soort gevallen is er volens Van der Lingen altijd overleg met de plaatselijke leerplichtambtenaar. „Die gaf richting de wethouder aan er geen probleem van te maken als leerlingen vandaag de lessen verzuimen.”