‘Klimaatplannen grote olie- en gasbedrijven ruim onvoldoende’

De meest recente klimaatplannen van grote olie- en gasbedrijven als Shell, Total, BP en ExxonMobil zijn ruim onvoldoende om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, wat de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs is. Dat schrijft onderzoeksbureau Oil Change International (OCI) in samenwerking met de organisaties Milieudefensie, SOMO en Both Ends in het rapport Big Oil - Reality Check.

Er werd gekeken naar de klimaatplannen van acht internationale olie- en gasbedrijven, met ook Eni, Chevron, Repsol en Equinor. De onderzoekers legden de klimaatplannen op tien punten langs de meetlat, waaronder op het gebied van het zoeken naar nieuwe olie- en gasbronnen, winning en productieverlagingen. Van de onderzochte ondernemingen kwam de score van geen enkel bedrijf in de buurt van een voldoende, aldus het rapport.

Uit eerder onderzoek door OCI kwam naar voren dat zelfs als het wereldwijde gebruik van steenkool van de ene op de andere dag zou worden afgebouwd, het essentieel is dat ook het gebruik van olie en gas de komende jaren fors wordt verminderd om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.

„Begin december staat Milieudefensie eindelijk tegenover Shell in de rechtbank en vragen we de rechter Shell te laten stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Uit dit rapport blijkt dat die stap keihard nodig is, de overheid faalt bij de handhaving en uit zichzelf zullen olie- en gasbedrijven nooit genoeg doen om de klimaatcrisis aan te pakken”, zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie in het rapport.

De eisers hopen Shell via de rechter te dwingen tot een drastische vermindering van de CO2-uitstoot die het gevolg is van het gebruik van de fossiele brandstoffen die het bedrijf uit de grond haalt en verkoopt. Ze willen dat de uitstoot van het broeikasgas die is toe te schrijven aan Shell in 2030 met 45 procent is verminderd en in 2050 helemaal naar nul is gedaald.

Shell heeft gezegd dat de klimaatzaak van Milieudefensie ongefundeerd is. De multinational verklaarde het wel eens te zijn met het standpunt voor dringende actie tegen klimaatverandering, maar de rechtszaal is niet de juiste plek om dit te bereiken, aldus Shell.