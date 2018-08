Klimaatonderzoek SEC tegen ExxonMobil gestopt

De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) stopt met een onderzoek naar olie- en gasconcern ExxonMobil rond klimaatverandering. Daarbij werd onderzocht of ExxonMobil wel correct had gerapporteerd over zijn reserves en de impact van klimaatverandering op de activiteiten.

De SEC raadt nu aan geen verdere stappen te ondernemen. Het onderzoek werd begin 2016 begonnen met de vraag of ExxonMobil wel juiste informatie aan beleggers had gemeld over klimaatverandering. Het Amerikaanse bedrijf zei volledig meegewerkt te hebben aan het onderzoek en meer dan 4 miljoen pagina’s aan documentatie te hebben verstrekt. Overigens loopt er ook nog een onderzoek naar ExxonMobil rond deze kwestie bij de autoriteiten in New York en Massachusetts.

ExxonMobil en andere grote olieconcerns hebben onlangs rechtszaken in de Verenigde Staten gewonnen over klimaatverandering. De steden New York, San Francisco en Oakland wilden de bedrijven financieel verantwoordelijk stellen voor hun bijdrage aan klimaatverandering, bijvoorbeeld door mee te betalen aan waterkeringen tegen de stijgende zeespiegel.