„Klimaatakkoord niet door strot van melkveehouder drukken”

Het klimaatakkoord moet ons niet op slinkse wijze door de strot worden geduwd. Dat zei Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) donderdag in de Tweede Kamer.

Wiegersma vertegenwoordigde de melkveehouders tijdens een hoorzitting over de klimaattafel landbouw. Hij zat aan tafel met onder meer de activistische groepering Dier en Recht, die kritisch is over de manier waarop boeren met dieren en duurzaamheid omgaan. „Er is veel negatieve berichtgeving over veehouderijen. Als ik de kranten opensla, zie ik regelmatig artikelen waarin veehouders in de hoek worden gezet. Dat voelt niet goed.”

De voorman van de vakbond gaf aan dat de stemming onder boeren „down” is. „Veel jonge boeren haken af door het beeld dat van ons wordt neergezet. Zij zien geen brood meer in het vak.”

Podium

Het klimaatakkoord wordt bedacht door mensen die zelf geen boer zijn, benadrukte vakbondsman en melkveehouder Wiegersma. „Idealisme tegen onze sector krijgt teveel een podium. Dat doet geen recht aan de hardwerkende boer.”

De vakbond mocht pas in een later stadium aanhaken bij de gesprekken aan de klimaattafel landbouw, waar een pakket aan maatregelen werd opgesteld ter verduurzaming van de sector. „In eerste instantie waren we niet uitgenodigd. Later mochten we toch aanschuiven. Ik weet niet waarom dat zo gegaan is.”

Wiegersma gaf aan dat veehouders graag een bijdrage willen leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Voor de landbouw is dit het reduceren van 3,5 megaton CO2 voor 2030. De vakbondsman is ervan overtuigd dat dit doel haalbaar is.

Wiegersma vindt de plannen voor 2050 daarentegen niet realistisch. Vanaf 2050 moet de sector emissieloos zijn. „Dat kan niet. In het leefproces van een koe komt altijd CO2 vrij, net als bij een mens.”

In het klimaatakkoord zitten onderdelen die verder moeten worden uitgewerkt. Zo ook hoe met de melkveehouderijen omgegaan wordt richting het jaar 2050. De NMV neemt deel aan de onderhandelingen hierover.