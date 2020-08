Klimaatactivisten bezetten onbemand olieplatform in Noordzee

Vier klimaatactivisten van Greenpeace hebben een olieplatform op de Noordzee bij Denemarken bezet. Daarmee demonstreren ze tegen de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden in Deense wateren.

„Het zoeken naar nieuwe olie- en gasvelden midden in de klimaatcrisis zou een no-brainer moeten zijn”, zegt een van de actievoerders in een verklaring. „Maar de Deense regering lijkt het niet te snappen.” De activisten van Greenpeace moesten 500 meter zwemmen naar het onbemande boorplatform, dat ruim 200 kilometer voor de Deense kust ligt. Het is vanwege de veiligheid verboden om dichterbij te varen. De vier hebben genoeg uitrusting meegenomen om dagenlang te blijven.

De huidige olieproductie in de Deense Noordzee loopt door tot 2050. Daarna verwacht Denemarken klimaatneutraal te zijn. Maar als licenties worden toegekend en ontdekkingen worden gedaan, kan de productie tot na 2050 worden verlengd.