Klimaat noopt waterschappen tot investeren

De Nederlandse waterschappen investeren de komende jaren ongeveer 100 miljoen euro meer per jaar om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. De waterschappen moeten zich aanpassen aan onder meer zware regenbuien en langdurige droogte. Daarnaast gaan ze zelf verduurzamen om de oorzaak van klimaatverandering aan te pakken.

De 21 waterschappen in Nederland geven tot 2022 jaarlijks gezamenlijk circa 1,5 miljard euro uit, aldus koepelorganisatie Unie van Waterschappen. Een jaar geleden spraken de waterschappen nog af om ieder jaar zo’n 1,4 miljard euro uit te geven.

„Als waterschappen merken we de negatieve gevolgen van de klimaatverandering als eerste in ons dagelijks werk”, aldus bestuurslid Toine Poppelaars van de Unie van Waterschappen. „We zorgen voor afvoer van water bij extreme buien en het vasthouden van water in tijden van droogte. Maar zonder bestrijding van de oorzaak is het dweilen met de kraan open.” De waterschappen hebben als doel om in 2025 klimaatneutraal te zijn.