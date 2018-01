„Klimaat gevaar voor winst voedingsbranche”

De klimaatverandering kan ervoor zorgen dat in de voedingsmiddelenindustrie over twintig jaar geen winst meer behalen valt. Dat heeft topman Paul Polman van Unilever gezegd op de topbijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos. De uitspraak was bedoeld als oproep om wereldwijd werk te maken van de klimaatproblematiek.

Polman vindt het vooral belangrijk dat ook de Verenigde Staten maatregelen gaan treffen om klimaatverandering tegen te gaan. De grootste economie van de wereld zou hierin zelfs het voortouw moeten nemen, aldus de baas van het Brits-Nederlandse was- en voedingsmiddelenconcern.