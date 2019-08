Kleurig fresco van de middenstand

Zoals veel plaatsen hun eigen bekende bedrijven hebben, zo heeft Kampen zijn koffiebranderij Kanis en Gunnink. Trots van de stad.

Met vaste hand zijn de lijnen opnieuw ingekleurd. De kleuren zijn opgefrist. Een dampende koffiepot –én theepot– in het helderblauwe muurvlak van de Graafschap 28, in het centrum van Kampen, trekken de aandacht van de passant. De stad liet de muurschildering in 1997 samen met zo’n veertig andere opschriften in oude luister herstellen. Want voor Kampen zijn het fresco’s van de kleine middenstand.

In een kruidenierswinkel aan de Kamper Oudestraat begint het verhaal van een succesvol bedrijf. Handelaar Hendrik Kanis bouwt zijn winkel uit tot koffiebranderij. Na lang aandringen doet Kanis’ verkooptalent Frans Gunnink mee. Daarmee ziet de winkelbediende af van zijn plan om leraar te worden in Zuid-Afrika. De namen van de twee compagnons verklaren de handelsnaam.

Hoewel de koffiebranderij niet meer in de Hanzestad aan de IJssel is gevestigd, houdt Kampen de naam ”KG” hoog. Evenals de pannenfabriek van Berk Kampen en de verschillende sigarenfabrieken, verschafte de koffie- en theefirma jarenlang veel werkgelegenheid aan de Kampenaren. Toen de koffiefabriek in 2001 de deuren sloot, lag dat dan ook gevoelig bij veel oud-werknemers, zei gemeentearchiefmedewerker Spanings, bij een tentoonstelling over het bedrijf in 2004. „Het vertrek heeft veel pijn gedaan.”

Tegenwoordig produceert koffiereus Douwe Egberts in Utrecht koffie van KG. Nog steeds zijn de pakken in het winkelschap te vinden. In een vrij sobere uitvoering, want Hollandse nuchterheid is troef bij het merk. Motto: „Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.”

serie Oud goud

Soms sieren gerestaureerde gevelreclames het straatbeeld. Wat is er van de bedrijven op de muurschilderingen geworden? Deel 8 (slot).