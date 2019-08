Kleinere pick-uptrucks spekken kas GM

General Motors (GM) heeft in het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan met de verkoop van de nieuwe kleinere varianten van zijn pick-uptrucks op de Amerikaanse thuismarkt. De grootste autoproducent van de Verenigde Staten boekte meer winst in vergelijking met een jaar eerder, vrijwel uitsluitend omdat de marges op pick-uptrucks en sportieve terreinwagens (SUV’s) relatief hoog zijn. In totaal verkocht de automaker namelijk minder voertuigen.

GM zag de winst met 1,6 procent stijgen tot 2,4 miljard dollar. De omzet ging daarentegen met bijna 2 procent omlaag naar 36,1 miljard dollar. GM profiteerde van hogere verkoopprijzen van onder meer de nieuwe Chevrolet Silverado en GMC Sierra. Daartegenover stonden mindere prestaties van de autoverkopen van de onderneming wereldwijd. Deze zakten op jaarbasis met 6 procent in tot 1,94 miljoen voertuigen. De omzet in China daalde met ruim 60 procent tot 235 miljoen dollar.

Verder deden kostenbesparingen de prestaties van het bedrijf goed. Tot nu toe wist GM dit jaar de kosten structureel met 1,1 miljard dollar omlaag te krijgen. De ingrepen gingen gepaard met banenverlies en het stilleggen van fabrieken. Het concern uit Detroit handhaafde verder zijn verwachtingen voor het hele jaar.