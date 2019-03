Kleiner deel huurwoningen is van corporaties

Het aandeel corporatiewoningen op het totaal van alle huurwoningen is de voorbije jaren kleiner geworden. Een groter deel van de koek is in handen gekomen van bedrijven, institutionele beleggers en particulieren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar was 69 procent van alle huurwoningen in bezit van corporaties. Dat was in 2012 nog 73 procent. Een van oorzaken is dat corporaties de afgelopen jaren relatief weinig huurwoningen hebben bijgebouwd en tegelijkertijd een aanzienlijk aantal woningen hebben afgestoten.

Van de overige huurwoningen is bijna de helft in handen van particulieren. Het gaat daarbij onder andere om ouders die een appartement voor studerende kinderen kopen en overige kamers verhuren, maar ook om vakantieverhuur via platforms als Airbnb. Het aandeel van particuliere verhuurders is dan ook relatief groot in steden. Zo zijn zij in Amsterdam en Groningen goed voor respectievelijk 12 en 15 procent van de totale woningvoorraad, tegenover een landelijk gemiddelde van 6 procent.