Kleine winsten op Europese beurzen

De Europese beurzen stonden maandag tegen het middaguur licht in de plus. In Amsterdam was er bovengemiddelde aandacht voor tankopslagbedrijf Vopak en postbedrijf PostNL, die met cijfers kwamen. Verder hielden beleggers met een schuin oog de internationale politiek in de gaten. De hoop op een snelle handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China lijkt weggeëbd. Verder worden Amerikaanse sancties tegen olieland Iran van kracht.

De AEX-index stond omstreeks 11.50 uur 0,2 procent hoger op 523,05 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 750,57 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen elk circa 0,1 procent.

Vopak was nog altijd de sterkste stijger in de AEX-index. Het tankopslagbedrijf zag in de voorbije verslagperiode zowel de omzet als de winst dalen. De vooruitzichten van het bedrijf voor volgend jaar stemden beleggers tevreden. Het aandeel Vopak won 5,3 procent.

PostNL kende een roerige ochtend. Bij opening was het postbedrijf de sterkste stijger, kort daarop de sterkste daler en omstreeks het middaguur stond het aandeel met een min van 1,3 procent in de middenmoot. Het post- en pakketbedrijf liet in zijn kwartaalbericht het inmiddels bekende beeld van dalende postvolumes en gegroeide pakketbezorging zien. De omzet steeg, de winst viel lager uit.

Financieel dienstverlener Intertrust won in de MidKap 0,6 procent. Het bedrijf wil voor 500 miljoen euro aan obligaties plaatsen.

Detacheerder DPA (min 2,7 procent) ging bij de kleinere fondsen omlaag. Door krapte op de arbeidsmarkt kampt het bedrijf met een snel oplopend tekort aan hoogopgeleide professionals. Dat belemmert verdere groei.

Medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers won in Frankfurt 2,1 procent na cijfers. De voormalige Siemens-divisie die in maart een notering kreeg, was met name positief over het komende jaar. Branchegenoot Philips verloor in Amsterdam 0,4 procent.

De euro was 1,1379 dollar waard, tegen 1,1382 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 62,90 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,1 procent tot 72,76 dollar per vat.