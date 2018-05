Kleine winsten op Europese beurzen

De meeste Europese beurzen lieten dinsdag kleine winsten zien. Beleggers verwerkten de resultaten van grote Europese bedrijven als Vodafone, Commerzbank en Crédit Agricole. Op het Damrak kwam een aantal kleinere bedrijven met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 564,55 punten. De MidKap klom ook 0,2 procent, tot 801,24 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen 0,1 procent, Frankfurt zakte 0,1 procent.

Grootste stijger in de AEX was verzekeraar Aegon met een winst van 1,4 procent. Verlichtingsbedrijf Philips Lighting stond onderaan met een min van 1,2 procent.

In de MidKap zakte Air France-KLM 2,3 procent. De luchtvaartcombinatie houdt dinsdag haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Een deel van het takenpakket van de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac wordt overgenomen door topbestuurder Anne-Marie Couderc.

Bij de kleinere bedrijven won de producent van elektromagnetische componenten Kendrion 6,6 procent, na een koopadvies van Berenberg. Beursbedrijf Euronext en biotechnoloog Probiodrug, die beide met cijfers kwamen, wonnen ruim 2 procent.

In Frankfurt klom Commerzbank 3,1 procent. De tweede bank van Duitsland trok afgelopen kwartaal meer nieuwe klanten aan en zag de winst stijgen. ThyssenKrupp zakte 4,8 procent na een handelsbericht. Het Duitse staal- en industrieconcern verwacht in de eerste jaarhelft met een definitief besluit te komen over de geplande fusie van de Europese staalactiviteiten met Tata Steel, het Indiase moederbedrijf van de staalfabriek in IJmuiden.

In Parijs won Crédit Agricole 2 procent. De Franse bank zag de kwartaalwinst groeien. Het Franse telecombedrijf Iliad kelderde 16,6 procent na tegenvallende resultaten.

In Londen steeg easyJet bijna 3 procent. De Britse prijsvechter vervoerde in de afgelopen zes maanden meer passagiers en leed minder verlies. Vodafone zakte 2,6 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het Britse telecomconcern kondigde ook aan dat topman Vittorio Colao in oktober opstapt. Financieel directeur Nick Read neemt het stokje over van Colao. Vodafone gaf geen reden voor zijn vertrek.

De euro was 1,1924 dollar waard, tegen 1,1972 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 71,07 dollar. Brentolie won 0,5 procent tot 78,63 dollar per vat.