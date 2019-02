Kleine winsten op afwachtende beurzen

De meeste Europese beurzen gingen woensdag licht vooruit. Beleggers verwerkten een stroom aan bedrijfsresultaten en hielden de blik gericht op de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak kwamen onder meer Wolters Kluwer, ASR, BAM, Besi en Air France-KLM met resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 536,34 punten. De MidKap klom 1 procent tot 755,52 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,2 procent. Londen won een fractie.

Bij de hoofdfondsen ging Wolters Kluwer aan kop met een winst van 2,7 procent. De informatieleverancier worstelde vorig jaar met wisselkoerseffecten, maar wist op eigen kracht een hogere omzet in de boeken te zetten. Het concern gaat tevens voor 250 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Verfconcern AkzoNobel noteerde ex-dividend en zakte 5 procent.

Bij de middelgrote bedrijven vielen de resultaten van bouwer BAM (plus 6 procent) en chipbedrijf Besi (plus 6,7 procent) in goede aarde. Air France-KLM werkte een eerder verlies weg en won ruim 4 procent. De luchtvaartcombinatie heeft het afgelopen jaar financieel minder gepresteerd dan een jaar eerder. Vooral stakingen bij Air France en een hogere brandstofrekening lieten hun sporen na.

Alfen zakte 4,8 procent bij de kleinere bedrijven. De laadpalenfabrikant zag de omzet afgelopen jaar stijgen, maar boekte minder winst.

De Britse retailer Sainsbury kelderde 15,6 procent in Londen. De Britse mededingingsautoriteit heeft zorgen geuit over de geplande overname van Asda door Sainsbury. Glencore won 0,5 procent na publicatie van de resultaten. Het grondstoffenbedrijf wil voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Lloyds Banking Group klom 2,9 procent na publicatie van de jaarcijfers.

In Stockholm raakte Swedbank 7,8 procent kwijt. De Zweedse bank is mogelijk ook betrokken bij het grote witwasschandaal bij zijn Deense branchegenoot Danske Bank.

De euro was 1,1342 dollar waard, tegen 1,1333 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 55,88 dollar. Brent werd 0,5 procent goedkoper op 66,12 dollar per vat.